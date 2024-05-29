AliExpress продолжает отправлять заказы в Россию

Оплата товаров с AliExpress в Россию работает в обычном режиме. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «AliExpress СНГ».

Как уточнили в пресс-службе, доставка также работает в обычном режиме.

До этого газета «Коммерсантъ» сообщала, что китайская Alibaba ужесточила условия для российского бизнеса. Компания перестала принимать оплату с большинства российских карт и отказалась от оформления поставок в Россию. По мнению экспертов, такие меры могут быть продиктованы угрозой вторичных санкций США.

В апреле сообщалось, что выручка ООО «Алибаба.ком (ру)» в 2023 году по РСБУ составила 10,45 млрд рублей, что на 36,1% меньше, чем в 2022 году. Компания является одним из юридических лиц СП «AliExpress СНГ» в сфере электронной коммерции РФПИ, USM, VK и Alibaba Group. Ранее компания сообщала, что концентрируется на трансграничном бизнесе, что привело к сокращению выручки от продаж локальных товаров.

Ранее стало известно, что Россия и Китай намерены укреплять контакты по линии банков.