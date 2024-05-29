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ВСУ атаковали Белгородскую область

Гладков сообщил, что ВСУ атаковали село Грузское в Белгородской области

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Антон Вергун/РИА Новости

Село Грузское Борисовского района находится под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) и атакой дронов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал. По его словам, есть повреждения в селе на линиях газо- и электроснабжения и в двух корпусах сельскохозяйственного предприятия. Также после сброса взрывного устройства загорелся автомобиль.

Утром 29 мая Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины при помощи беспилотного летательного аппарата атаковали село Муром Шебекинского городского округа и село Пороз Грайворонского городского округа в Белгородской области.

Вечером 28 мая ракетная опасность была объявлена на всей территории Белгородской области. Позже ее отменили.

До этого мирный житель получил осколочное ранение при взрыве украинского дрона в селе Щетиновка Белгородского района.

Ранее российские военные сбили украинский самолет Миг-29 в зоне СВО.

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