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Продюсер рассказал о перспективах группы «Каста» за рубежом

Продюсер Рудченко заявил, что участники из «Касты» могут работать таксистами в Европе

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил в беседе с NEWS.ru, что у рэп-группы «Каста» нет перспектив за рубежом.

Рудченко считает, что за границей «и своих звезд хватает». Он предположил, что рэперы могут стать таксистами или разнорабочими.

«Все-таки рэп-артисты — это другая каста, они по сути своей не поющие. То есть они не придут выступать в ресторан фоновой программой перед обычными посетителями», — рассказал продюсер.

По мнению Рудченко, участники «Касты» задумываются вернуться в Россию, но пока придерживаются принципиальной позиции.

«В дальнейшем многие артисты, которые так поступили, будут вновь смотреть в сторону России и будут изменять самим себе», — заявил музыкальный критик.

10 марта 2022 года участник группы «Каста» Шым (настоящее имя — Михаил Епифанов) отказался выступать в России из-за сложившейся политической ситуации и уехал из России. Сам исполнитель проживает в Португалии и общается с близкими, которые остались в России, через соцсети.

29 мая 2024-го Telegram-канал Mash сообщил, что «Каста» подняла цены на корпоративы за рубежом. Как отмечает издание, раньше «Каста» брала за корпоративы 1,5 миллиона рублей, а теперь €20 тысяч (1,9 млн рублей по текущему курсу. — «Газета.Ru»).

Ранее Соседов заявил о недостатке талантливых композиторов.

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