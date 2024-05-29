Жена звезды «Слова пацана» пожаловалась, что ей приходится изображать счастливую мать

Актриса Азиза Минекаева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась на нервный срыв, которые пережила утром.

«Такой жутко сложный май выдался. Сегодня был нервный срыв. Закрылась в ванной, проревелась и пошла снимать контент, делая вид, что я счастливая мать», — написала Минекаева.

После этого девушка отправилась на генеральную репетицию спектакля, в котором ей предстоит играть. Она опубликовала снимки в гриме, с укладкой и в историческом наряде, который по сюжету носит ее героиня.

Рузиль Минекаев женат на актрисе Азизе Бекмановой, с которой познакомился в театральном училище в 2015 году, а затем вместе учился в ГИТИСе. Пара воспитывает годовалого сына Рэмиля. Актер получил известность после роли группировщика Адидаса-младшего в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

По словам Минекаева, его супруге поначалу было неприятно повышенное внимание к его персоне на фоне успеха «Слова пацана». Как заявил артист, со временем Азиза перестала придавать этому столько значения, так как была уверена в своем партнере.

Ранее Алсу вышла на публику впервые после развода.