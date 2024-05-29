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Из-за пленки может разрушиться кузов автомобиля

Fit Service: неправильная оклейка авто пленкой приводит к разрушению кузова автомобиля

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Оклейка автомобиля пленкой помогает сохранить его жизненный цикл. Однако при несоблюдении определенных правил кузовные детали могут разрушиться. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин.

«Если на металлических кузовных деталях уже есть сколы или вмятины, то ни один специалист и детейлинг-центр не даст гарантии по качеству. Мелкое, не обработанное ничем повреждение со временем приведет к возникновению коррозии и дальнейшему разрушению детали. Также в этом месте может образоваться пузырь, поскольку под пленкой останется воздух. В дальнейшем от мойки, дождей или встречного ветра пленка в данном месте может начать расходиться. Причем совершенно неважно, какую выбрать: более дешевую виниловую или дорогую полиуретановую», — сказал эксперт.

По словам Кукарина, чтобы избежать проблем, деталь со сколом нужно сначала покрасить, привести в идеальный «заводской» вид. Еще один более экономичный вариант, если сколов совсем немного: с помощью специального аппликатора можно заполнить дефект краской, а сверху закрыть капелькой разведенного лака.

Далее деталь шлифуется, обрабатывается абразивом. Однако если сколов множество, то без полноценной покраски элемента перед затягиванием его в пленку уже не обойтись.

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