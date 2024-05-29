Из-за пленки может разрушиться кузов автомобиля

Оклейка автомобиля пленкой помогает сохранить его жизненный цикл. Однако при несоблюдении определенных правил кузовные детали могут разрушиться. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин.

«Если на металлических кузовных деталях уже есть сколы или вмятины, то ни один специалист и детейлинг-центр не даст гарантии по качеству. Мелкое, не обработанное ничем повреждение со временем приведет к возникновению коррозии и дальнейшему разрушению детали. Также в этом месте может образоваться пузырь, поскольку под пленкой останется воздух. В дальнейшем от мойки, дождей или встречного ветра пленка в данном месте может начать расходиться. Причем совершенно неважно, какую выбрать: более дешевую виниловую или дорогую полиуретановую», — сказал эксперт.

По словам Кукарина, чтобы избежать проблем, деталь со сколом нужно сначала покрасить, привести в идеальный «заводской» вид. Еще один более экономичный вариант, если сколов совсем немного: с помощью специального аппликатора можно заполнить дефект краской, а сверху закрыть капелькой разведенного лака.

Далее деталь шлифуется, обрабатывается абразивом. Однако если сколов множество, то без полноценной покраски элемента перед затягиванием его в пленку уже не обойтись.

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