Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган заявил, что ООН умерла как организация

Эрдоган назвал ООН «мертвой духом» организацией из-за бездействия в Газе

close
100%
Michael Varaklas/AP

ООН умерла как организация, поскольку она оказалась не способна не только остановить геноцид в Газе, но и спасти своих сотрудников. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на заседании своей партии в парламенте, передает РИА Новости.

Он отметил, что ситуация в Рафахе невыносимая.

«Неужели в вас не осталось ни капли человечности? Чего вы хотели от 15 тысяч невинных детей? О, США, эта кровь также на ваших руках. Вы несете такую же ответственность за этот геноцид, как и Израиль. В то время как в Газе гибнет человечество, в Европе гибнет демократия, свобода слова и права детей тоже гибнут», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер выразил мнение, что ООН стала организацией, от которой больше нет толка.

До этого Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его правительство в результате «преступлений против человечности» в секторе Газа приравняли свои имена к Адольфу Гитлеру и Бенито Муссолини.

Ранее Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами