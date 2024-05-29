Эрдоган заявил, что ООН умерла как организация

ООН умерла как организация, поскольку она оказалась не способна не только остановить геноцид в Газе, но и спасти своих сотрудников. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на заседании своей партии в парламенте, передает РИА Новости.

Он отметил, что ситуация в Рафахе невыносимая.

«Неужели в вас не осталось ни капли человечности? Чего вы хотели от 15 тысяч невинных детей? О, США, эта кровь также на ваших руках. Вы несете такую же ответственность за этот геноцид, как и Израиль. В то время как в Газе гибнет человечество, в Европе гибнет демократия, свобода слова и права детей тоже гибнут», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер выразил мнение, что ООН стала организацией, от которой больше нет толка.

До этого Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его правительство в результате «преступлений против человечности» в секторе Газа приравняли свои имена к Адольфу Гитлеру и Бенито Муссолини.

Ранее Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа.