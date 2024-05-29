Стало известно, почему Слишкович покинул «Спартак»

Агент тренера московского «Спартака» Владимира Слишковича Марияна Кашчелан рассказала, что специалист покинул красно-белый клуб не из-за денег, передает «Матч ТВ».

«Тут не вопрос денег от словам совсем. Причина ухода не в том, что Слишкович и «Спартак» не договорились по деньгам. Он ушел по собственному желанию. Владимир хочет попробовать себя в роли главного тренера», — сказала Кашчелан.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Со следующего сезона команду будет тренировать Деян Станкович.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее в «Спартаке» принесли извинения болельщикам за сезон.