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Тимошенко посоветовала Зеленскому найти запасной план по выходу из конфликта

Тимошенко призвала Зеленского найти запасной план по выходу из конфликта

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РИА «Новости»

Лидер украинской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко порекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому отыскать резервный план по выходу из текущего трагического положения, в котором находится республика после снижения оборонной помощи от западных союзников. Ее цитирует РИА Новости.

«Предложите стране план Б, предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения», — заявила политик в своем видеообращении к главе государства.

По оценке Тимошенко, ситуация вокруг и внутри Украины существенно осложнилась в связи с уменьшением объема поставок иностранного вооружения странами Запада.

«Оружие мы получаем ровно столько, чтобы не проиграть, но для победы нам достаточного количества оружия не дают», — утверждает парламентарий.

Накануне Тимошенко назвала закон о мобилизации на Украине в его текущей редакции антиконституционным и отказалась за него голосовать.

Ранее партия Тимошенко выступила за отмену легализации медицинского каннабиса.

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