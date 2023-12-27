Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ предупредили, к чему может привести реализация плана Запада по Косово

Захарова: сообщество сербских депутатов лишится полномочий из-за плана Запада

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

Включение сообщества сербских муниципалитетов в косовоалбанскую систему власти может лишить их весомых полномочий. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, в российском ведомстве ознакомились с публикациями в средствах массовой информации западного варианта устава сообщества сербских общин Косово.

Дипломат отметила, что согласно документу, сообщество сербских муниципалитетов предлагают встроить в косовоалбанскую систему власти и подчинить «ущербному местному так называемому законодательству», таким образом лишив весомых полномочий.

«Это делает проект устава нефункциональным, бессмысленным», — сказала Захарова.

До этого Захарова заявляла, что в будущем Россия может выступить с инициативой о компенсации ущерба со стороны западных стран.

27 декабря представитель МИД РФ высказалась о торговой войне против России. По ее словам, западные санкции в очередной раз используются для нечестной конкурентной борьбы.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами