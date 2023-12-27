В МИД РФ предупредили, к чему может привести реализация плана Запада по Косово

Включение сообщества сербских муниципалитетов в косовоалбанскую систему власти может лишить их весомых полномочий. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, в российском ведомстве ознакомились с публикациями в средствах массовой информации западного варианта устава сообщества сербских общин Косово.

Дипломат отметила, что согласно документу, сообщество сербских муниципалитетов предлагают встроить в косовоалбанскую систему власти и подчинить «ущербному местному так называемому законодательству», таким образом лишив весомых полномочий.

«Это делает проект устава нефункциональным, бессмысленным», — сказала Захарова.

До этого Захарова заявляла, что в будущем Россия может выступить с инициативой о компенсации ущерба со стороны западных стран.

27 декабря представитель МИД РФ высказалась о торговой войне против России. По ее словам, западные санкции в очередной раз используются для нечестной конкурентной борьбы.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.