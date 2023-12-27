В Госдуме заявили, что Россия не планирует «отколоть кусок» Абхазии

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с «Газетой.Ru» назвал лживыми и конъюнктурным обвинения в том, что передача государственной дачи в Пицунде России предполагает передачу не только зданий, но и земли. По его словам, решение парламента Абхазии лишь удостоверяет факт, что сооружения госдачи в Пицунде использовались исключительно РФ.

«Никто в России не претендовал на то, чтобы вывезти землю Абхазии на российскую территорию или отколоть кусок Абхазии от Абхазии. С самого начала это было конъюнктурные, абсолютно лживые, но будоражащие простых людей обвинения. Обвинения, которые прямого отношения к российско-абхазским отношениям не имели, а имели отношение к той бесконечной борьбе внутриполитической, которая ведется в Абхазии и приводит к тому, что то один, то другой президент вынужден уйти досрочно под влиянием толпы. После того, как эта история стала принципиальной для кого-то, был заторможен процесс ратификации, решили провести переговоры и после нескольких раундов этих переговоров, как я понимаю, пришли к согласию. Потому что речь идет не о том, что Россия претендует на территории Абхазии, речь идет об удостоверении всем известного факта, того факта, что здания и сооружения госдачи в Пицунде, во-первых, были сооружены тогда в союзные времена за счет союзного бюджета, во-вторых, они использовались исключительно Россией. Сейчас речь идет о том, чтобы это все наконец нашло свое законное воплощение во внутриабхазском законодательстве», — сказал он.

Депутат напомнил, что госдача в Пицунде была и остается режимным объектом. По его словам, протесты в Абхазии связаны с желанием оппозиции скомпрометировать власть и обвинить ее в антинациональных действиях. Депутат считает, что у оппозиции и власти хватает внутренних проблем для дискуссии.

«Это связано исключительно с внутриполитической конъюнктурой и желанием тех, кто не у власти, использовать любой повод для того, чтобы попытаться эту власть компрометировать, обвинить ее в антинациональных каких-то действиях, в том, что она распродает Абхазию и так далее. Это позор, что определенная оппозиция в Абхазии использует конкретно этот повод для того, чтобы сводить счеты с властью. У них хватает своих собственных внутренних проблем, которые могут быть предметом внутренней дискуссии. А этот случай не является поводом для внутренних дискуссий, но он создает определенную атмосферу. Абхазия очень нуждается в поддержке России. Абхазия очень нуждается в том, чтобы, как я считаю, был облегчен пропускной режим, особенно в курортный сезон, через границу российско-абхазскую. Абхазия нуждается в том, чтобы работал вновь сухумский аэропорт, и на этом пути достигнут прогресс. К этому уже приступили, к расконсервации сухумского аэропорта. Но люди, которые сегодня с демагогическими лозунгами, значит, пытаются раскачать ситуацию вокруг госдачи в Абхазии. Им до этого дела нет. Им главное свергнуть власть под любым предлогом», — заключил он.

Договор о передаче госдачи в Пицунде России был подписан в Кремле 19 января 2022 года. Согласно документу, РФ на безвозмездной основе получала имущественный комплекс государственной дачи «Пицунда», земельный участок в 180 га с реликтовым парком и прилегающую к нему акваторию моря. С тех пор в соглашение внесли ряд изменений.

Текущий документ не предусматривает передачу в собственность России земли, на которой находится госдача. Ее территория передается России в аренду сроком на 49 лет, а в собственность передаются только здания. Ремонт и содержание будет осуществлять Федеральная служба охраны (ФСО) РФ.

27 декабря президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон о ратификации соглашения. За день до этого абхазская оппозиция провела акцию протеста против передачи зданий РФ.

Ранее в Абхазии возникли проблемы с поставками нефтепродуктов из России.