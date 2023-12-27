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Президент Абхазии разрешил передать России госдачу

Президент Абхазии Бжания подписал соглашение о передаче России госдачи в Пицунде

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Томас Тхайцук/РИА «Новости»

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон о ратификации нового соглашения о передаче России госдачи «Пицунда», против чего протестовала местная оппозиция. Об этом сообщило государственное информационное агентство Абхазии «Апсныпресс».

Глава страны ратифицировал «Соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, подписанное в Москве 19 января 2022 года».

Соглашение о передаче госдачи в Пицунде России было подписано в Кремле 19 января 2022 года. Согласно документу, РФ на безвозмездной основе получает имущественный комплекс государственной дачи «Пицунда», земельный участок в 180 га с реликтовым парком и прилегающую к нему акваторию моря.

Госдача в Пицунде располагается на территории более 180 гектаров. По соглашению от 14 сентября 1995 года объект находился в аренде у России.

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что «Пицунда» для местных жителей больше связана с российским лидером Владимиром Путиным, который много раз проводил здесь официальные встречи.

До этого парламент Абхазии утвердил передачу России государственной дачи «Пицунда» в аренду на 49 лет.

Ранее генпрокурор Абхазии призвал жителей не участвовать в митинге оппозиции.

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