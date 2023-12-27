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Харитонов подал в ЦИК документы для участия в выборах президента России

Депутат Харитонов подал в ЦИК документы для участия в выборах президента России

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Депутат Государственной думы от фракции КПРФ Николай Харитонов подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России, чтобы принять участие в выборах президента Российской Федерации в следующем году, передает ТАСС.

Решение о его выдвижении приняли на съезде партии 23 декабря. 20 лет назад Харитонов уже принимал участие от КПРФ в президентской кампании. Тогда депутат расположился на втором месте, набрав 13,69% голосов избирателей. Харитонов — депутат Государственной думы всех восьми созывов. Он возглавляет в палате парламента комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики. В КПРФ Харитонов является член президиума ЦК партии.

Выборы президента Российской Федерации должны пройти 15-17 марта 2024 года.

До этого сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по хоккею Александр Якушев поддержал решение президента России Владимира Путина о выдвижении на выборы в 2024 году. Также Якушев сообщил, что он уже поставил подпись в поддержку кандидатуры Путина.

Ранее сообщалось, что Россия не планирует приглашать наблюдателей ПА ОБСЕ на выборы президента.

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