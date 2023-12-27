Абхазия отдала «Пицунду» России

Парламент Абхазии утвердил передачу России государственной дачи «Пицунда». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера парламента республики Лашу Ашубу.

Глава абхазского парламента вышел к протестующим на площади, которые требовали не утверждать «Соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, подписанное в Москве 19 января 2022 года» без внесения в него поправок.

Ашуба заявил, что представители оппозиции и власти договорились об изменениях в законах, которые касаются передачи государственной дачи.

До этого Абхазия и Россия исправили неточности в соглашении по госдаче в Пицунде.

Ранее генпрокурор Абхазии призвал жителей не участвовать в митинге оппозиции.