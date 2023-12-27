Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Абхазия отдала «Пицунду» России

Парламент Абхазии утвердил передачу России госдачи «Пицунда»

close
100%
РИА «Новости»

Парламент Абхазии утвердил передачу России государственной дачи «Пицунда». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера парламента республики Лашу Ашубу.

Глава абхазского парламента вышел к протестующим на площади, которые требовали не утверждать «Соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, подписанное в Москве 19 января 2022 года» без внесения в него поправок.

Ашуба заявил, что представители оппозиции и власти договорились об изменениях в законах, которые касаются передачи государственной дачи.

До этого Абхазия и Россия исправили неточности в соглашении по госдаче в Пицунде.

Ранее генпрокурор Абхазии призвал жителей не участвовать в митинге оппозиции.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами