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Европейцев обязали оплачивать полный визовый сбор для въезда в Россию

МИД: европейцы с 25 декабря должны оплачивать в РФ полный визовый сбор

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Граждане стран Европейского союза с 25 декабря обязаны оплачивать полную сумму визового сбора в Россию, передает пресс-служба МИД РФ.

Как сообщили в министерстве, вслед за контрагентами РФ переходит от использования ставок визовых сборов, указанных в международных договорах, к утвержденному российским законодательством тарифу.

«Отныне европейцы будут обязаны оплачивать полную сумму визового сбора с учетом надбавок в зависимости от кратности и срочности визы», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Там отметили, что российская сторона, в отличие от европейцев, будет и дальше частично придерживаться заключенных ранее визовых соглашений в части упрощенных процедур оформления виз и срока их действия для некоторых категорий заявителей из Европы. Это затронет предпринимателей, иностранцев, участвующих в спортивной, культурной и научной деятельности, школьников и студентов, а также ряда других лиц.

До этого президент России Владимир Путин одобрил закон об отмене визовых льгот для для ряда европейских граждан.

Речь в законе идет о гражданах Евросоюза в целом, а также Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Ранее сообщалось, что иностранные туристы стали чаще приезжать в Россию.

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