Глава МИД Абхазии сообщил об исправлении неточностей в соглашении по госдаче в Пицунде

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил, что Сухум и Москва внесли необходимые изменения в Соглашение о передаче России госдачи в Пицунде. Об этом глава МИД сказал на совместной пресс-конференции с российским послом в республике Михаилом Шургалиным, сообщает «Sputnik Абхазия».

По словам Ардзинбы, в перечне координатных точек, определяющих границы земельных участков госдачи и границ морской акватории, изначально были допущены неточности. Поэтому в соглашение путем обмена нотами между МИД России и Абхазии были внесены все необходимые исправления технического характера.

В свою очередь, посол Шургалин отметил, что заключенное соглашение не предусматривает передачу в собственность Российской Федерации земли, на которой находится госдача «Пицунда». Ее территория передается России в аренду сроком на 49 лет, а в собственность передаются только здания, ремонт и содержание будет осуществлять Федеральная служба охраны РФ.

Российский дипломат подчеркнул, что тему соглашения о пицундской госдаче пытаются эксплуатировать различные представители НПО в Абхазии. Он особо отметил, что предстоящая ратификация соглашения о передаче госдачи России будет способствовать развитию двусторонних отношений между Москвой и Сухумом.

Ранее сообщалось, что противники передачи России госдачи в Пицунде собрались у парламента Абхазии.

Соглашение о передаче госдачи в Пицунде России было подписано в Кремле 19 января 2022 года. Согласно документу, РФ на безвозмездной основе получает имущественный комплекс государственной дачи «Пицунда», земельный участок в 180 га с реликтовым парком и прилегающую к нему акваторию моря.

Противники соглашения утверждают, что оно не соответствует абхазской конституции и законам республики.

21 июля 2022 года депутаты направили запрос в конституционный суд о соответствии соглашения конституции страны, однако 3 августа инстанция вернула его обратно, сославшись на то, что запрос не отвечает по форме требованиям кодекса о конституционной юрисдикции.

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