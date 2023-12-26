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Замглавы Росавиации назначен замглавой Минтранса РФ

Замглавы Росавиации Владимир Потешкин стал замглавы Минтранса РФ

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Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Заместитель главы Росавиации Владимир Потешкин назначен на должность заместителя министра транспорта Российской Федерации. Распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Потешкина Владимира Владимировича заместителем министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте документа.

До этого стало известно, что заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин может занять пост замминистра транспорта Российской Федерации, курирующего авиацию. Также появилась информация, что заместитель министра транспорта Игорь Чалик перейдет на другую позицию в транспортной отрасли.

15 сентября в одной из авиакомпаний сообщили газете «Известия», что руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько будет скоро отправлен в отставку по решению правительства РФ.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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