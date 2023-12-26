Умеров поблагодарил Британию за обучение украинских пилотов на F-16

Министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил Великобританию и своего коллегу Гранта Шэппса за подготовку летчиков после завершения базовой подготовки полетам на истребителях F-16. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Он подчеркнул, что Киев «высоко ценит подготовку летчиков, которую Великобритания и другие партнеры обеспечивают», чтобы помочь подготовиться к эксплуатации западных истребителей на Украине.

По его словам, очень важно обеспечить летчиков необходимыми навыками.

Ранее пресс-служба британского министерства обороны сообщила, что первая группа из шести украинских пилотов для полетов на американских истребителях F-16 подготовлена в Британии.

«Я горжусь поддержкой, которую Королевские ВВС оказывают следующему поколению боевых пилотов и наземного персонала Украины, которые станут первой линией обороны в защите неба Украины», — заявил в итоговом релизе глава британского Минобороны Грант Шэппс.

До этого спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат призвал не ждать поставок истребителей F-16 до конца 2023 года.

Ранее спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат призвал не ждать поставок истребителей F-16 до конца 2023 года.