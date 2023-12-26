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В Швеции заявили о «сложной ситуации» с боеприпасами для Украины

Министр обороны Швеции заявил о сложной ситуации с поставкой боеприпасов Украине

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Global Look Press

Министр обороны Швеции Пол Йонссон заявил, что Стокгольму нужно закупать артиллерийские боеприпасы как для себя, так и для того, чтобы передавать их Киеву. По его словам, для этого нужно увеличить производственные мощности, сообщает SVT.

По словам Йонсона, Швеция должна поддерживать Украину артиллерийскими боеприпасами одновременно наращивая собственные запасы.

«Это сложная ситуация», — сказал он.

Министр обороны подчеркнул, что Швеции необходимо иметь достаточное количество вооружений в «мир, кризис и войну». В то же время он подчеркнул, что в международном сравнении Стокгольм быстро увеличил оборонный бюджет в период с 2020 по 2024 год, что создает пространство для необходимых решений.

До этого Йонссон заявил, что его страна должна как можно быстрее стать полноправным членом НАТО из-за якобы угроз со стороны России.

Ранее в Швеции разочаровались действиями Украины на поле боя.

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