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В Швеции разочарованы действиями Украины на поле боя

Подполковник ВС Швеции Паасикиви разочарован действиями Киева на поле боя

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U.S. Army photo by Gertrud Zach

Оценки в шведских вооруженных силах возможностей Украины на поле боя были выше, чем Киев показал на самом деле. Об этом сообщил в интервью шведской газете Svenska Dagbladet ранее настаивавший на победе Украины подполковник ВС Швеции Йоаким Паасикиви.

«Я думал, они будут лучше», — заявил Паасикиви.

Подполковник с марта 2022 года настаивал на том, что «Украина победит».

По словам Паасикиви, одна из причин, почему дела в Украине не пошли лучше, заключается в плохой подготовке украинских подразделений в сочетании с недостатком сил в воздушном пространстве. При этом сам подполковник подчеркнул, что недооценил обороноспособность России.

По словам Паасикиви, возможности Киева невелики, а «спасательным кругом» должна стать поддержка со стороны Запада.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация на поле боя для Вооруженных сил Украины (ВСУ) неутешительная и однозначна.

Ранее в Европе допустили, что Украина пойдет на территориальные уступки.

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