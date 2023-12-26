«Лондонские моралисты» должны помнить о своих зверствах против ирландцев. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Ирландии инициировать международное судебное разбирательство против Британии, которая приняла закон, предоставляющий амнистию обвиняемым в убийствах во время североирландского конфликта, передает РИА Новости.

«Когда вы в следующий раз услышите лекцию от лондонских моралистов о правах и свободах человека, вспомните об их зверствах в отношении собственных граждан из новейшей истории», — написала Захарова.

Закон вступил в силу 18 сентября текущего года. Закон также прекращает проведение новых судебных разбирательств по делам, которые связаны с североирландским конфликтом. Была создана Независимая комиссия по примирению и восстановлению информации, которая должна помочь семьям узнать информацию о смерти их близких, что должно помочь «преодолеть наследие тех событий».

26 декабря Захарова заявила, что США и ЕС выдвинули Сербии ультиматум, направленный на разрушение отношений с Россией.

Ранее Захарова заявила о необходимости оказать реальную помощь детям Газы.