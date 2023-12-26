В Китае сменили командующего военным флотом

В Китае сменили командующего Военно-морскими силами. Председатель КНР и Центрального военного совета Си Цзиньпин присвоил звание адмирала Ху Чжунмину. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Ху сменил на посту Дун Цзюня. По данным телеканала CCTV, его предшественник был на церемонии присвоения званий и сидел в первом ряду. Какую должность он теперь будет занимать, пока не сообщили.

Перед своим назначением командующим ВМС Ху Чжунмин в течение двух лет занимал должность начальника штаба китайского флота. До этого он служил заместителем командующего Северного театра военных действий.

Ху служил с 1979 года и был командиром подводной лодки. В 2013 году его отряд субмарин наградили. В 2008 годуХу предотвратил серьезную аварию во время испытаний подлодки нового типа.

В июле в Китае сменили партсекретаря Центробанка. Коммунистическая партия КНР приняла решение о назначении на должность партсекретаря Народного банка Китая Пан Гуншена.

Ранее в Китае выступили против односторонних санкций.