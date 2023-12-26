Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Китае сменили командующего военным флотом

Си Цзиньпин сменил командующего Военно-морскими силами

close
100%
Shutterstock

В Китае сменили командующего Военно-морскими силами. Председатель КНР и Центрального военного совета Си Цзиньпин присвоил звание адмирала Ху Чжунмину. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Ху сменил на посту Дун Цзюня. По данным телеканала CCTV, его предшественник был на церемонии присвоения званий и сидел в первом ряду. Какую должность он теперь будет занимать, пока не сообщили.

Перед своим назначением командующим ВМС Ху Чжунмин в течение двух лет занимал должность начальника штаба китайского флота. До этого он служил заместителем командующего Северного театра военных действий.

Ху служил с 1979 года и был командиром подводной лодки. В 2013 году его отряд субмарин наградили. В 2008 годуХу предотвратил серьезную аварию во время испытаний подлодки нового типа.

В июле в Китае сменили партсекретаря Центробанка. Коммунистическая партия КНР приняла решение о назначении на должность партсекретаря Народного банка Китая Пан Гуншена.

Ранее в Китае выступили против односторонних санкций.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами