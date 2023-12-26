Германский генерал предрек ослабление армии из-за отправки бригады в Литву

Размещение бригады бундесвера в Литве создаст проблемы армии ФРГ. Об этом в официальном письме на имя генерального инспектора Вооруженных сил Карстена Бройера сообщил инспектор сухопутных войск ФРГ Альфонс Маис, написал журнал Der Spiegel.

По его словам, сейчас войска укомплектованы лишь на 60%, не хватает артиллерийских снарядов, палаток и другого снаряжения.

«Создание новой бригады без дополнительных инвестиций снизит этот показатель до 55%», — отметил Маис.

Он обратил внимание, что материальные ресурсы армии на гране допустимого. Ближайшее финансирование он также счел «недостаточным».

Размещение подразделений ВС ФРГ в Литве в составе 4,8 тыс. военнослужащих намечено на 2024–2027 годы.

В свою очередь Литва готовится отправить свои войска в Индо-Тихоокеанский регион. Министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис заявил, что сейм страны утвердил мандат международных миссий на 2024 год.

Ранее стало известно, что большинство немцев считают, что Шольц не справляется с кризисом в ФРГ.