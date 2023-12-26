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В Совфеде оценили перспективы отношений России и Армении

Сенатор Джабаров заявил, что Россия не прекращала дружбу с Арменией

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия и Армения никогда не прекращали дружбу, обратные утверждения не соответствуют действительности. Об этом он рассказал в интервью «Вместе-РФ».

«Мы не прекращали дружбу нашу, не прекращали наше сотрудничество… никогда Россия такой вопрос не ставила. Кстати, и Армения, официальные лица такой вопрос не ставили», — заявил Джабаров.

В то же время он напомнил, что ряд СМИ разжигали антироссийские настроения в Армении.

Комментируя итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), он подчеркнул, что объединению предрекали скорый развал, однако ничего подобного не случилось.

«И более того, я думаю, он [ЕАЭС] стал более привлекательным для других стран, которые уже давно посматривают на Евразийский союз с той точки зрения, что тоже вступят в него в какое-то время», — считает парламентарий.

До этого армянская газета «Жоговурд» писала, что Российская Федерация серьезно настроена в отношении премьер-министра Армении Никола Пашиняна и ждет от него четких ответов о дальнейших отношениях Москвы и Еревана во время визита в Санкт-Петербург.

Ранее в НАТО похвалили Армению за «дистанцирование» от России.

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