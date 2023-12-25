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В НАТО похвалили Армению за «дистанцирование» от России

Представитель НАТО Коломина приветствовал шаги Армении по дистанцированию от РФ

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Shutterstock

Специальный представитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина заявил, что Североатлантический альянс одобряет шаги Армении по отдалению от России. Его слова приводит «Общественное вещание Грузии».

«На мой взгляд, Армения внесла поправки во внешнюю политику в сторону определенного дистанцирования от Москвы. Это то, что мы приветствовали», — заявил Коломина.

По его словам, такое развитие событий стало выбором граждан Армении, которые «имеют свободу принимать собственные решения». Представитель НАТО выразил точку зрения, что Ереван начал сближение с альянсом.

«Они требуют большего сотрудничества, они требуют большего политического диалога и увеличения представительства НАТО в наших отношениях. Мы приветствуем решения наших партнеров, которые, по нашему мнению, идут на пользу стабильности региона, и это очень важно для нас», — подчеркнул Коломина.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада, которые сейчас активно «обхаживают» Армению, хотят дружить с этой республикой против России.

Ранее политолог назвал причину разворота Армении в сторону НАТО.

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