Си Цзиньпин призвал пресекать любые попытки Тайваня отделиться от Китая

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, выступая с торжественной речью, посвященной 130-летней годовщине со дня рождения первого председателя и основателя КНР Мао Цзэдуна, призвал решительно пресекать любые попытки отделения Тайваня от Китая, передает ТАСС.

По его словам, необходимо придерживаться общей стратегии партии по решению тайваньского вопроса в новую эпоху, принципа «одного Китая» и «Консенсуса 1992 года». Председатель КНР добавил, что необходимо развивать отношения и способствовать мирному развитию между обеими сторонами Тайваньского пролива.

«Необходимо решительно препятствовать любым попыткам каких-либо сил отделить Тайвань от Китая», — заявил он.

23 декабря Минобороны Тайваня заявило, что в субботу обнаружило 10 китайских военных самолетов, пролетавших вблизи острова, а также китайские военные корабли.

Ранее сообщалось, что в Китае недовольны военными поставками США Тайваню.