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В ГД прокомментировали сообщение об отравлении Красовского

Депутат Водолацкий назвал ГУР Украины террористической организацией

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Максим Блинов/РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Виктор Водолацкий прокомментировал отравление российского журналиста Антона Красовского. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Володацкого, Главное управление разведки (ГУР) Украины является террористической организацией, занимающейся убийствами, взрывами, отравлениями.

«Естественно, у них существует агентурная сеть. И руководство ГУР, и офицеры, которые занимаются террористической деятельностью, сегодня являются военными преступниками», — отметил депутат.

Он добавил, что необходимо собирать всю информацию о ГУР и после завершения СВО, чтобы все причастные оказались на скамье подсудимых и ответили за свои преступления.

До этого Красовский сообщил в своем Telegram-канале о госпитализации и опубликовал фото из палаты.

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