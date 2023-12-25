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В США заявили, что украинские военные настроены против Зеленского

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: военные ВСУ настроены против Зеленского

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Reuters

Украинские военные настроены против президента Украины Владимира Зеленского и игнорируют его приказы. Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

«Появляется все больше признаков того, что украинские военные настроены против Зеленского и игнорируют его приказы, поэтому он находится в настоящей беде», — заявил Джонсон.

До этого Издание IL Fatto Quotidiano указало президенту Украины Владимиру Зеленскому на то, что главнокомандующий Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерий Залужный может одержать победу на выборах главы государства.

Почти половина украинцев верят, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным есть разногласия. В разногласия между Зеленским и Залужным верит 43% украинцев, но только 8% из них считают ситуацию серьезной.

Ранее экс-советник Кучмы заявил о радости Зеленского от катастрофы на Украине.

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