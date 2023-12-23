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Экс-советник Кучмы заявил о радости Зеленского от катастрофы на Украине

Бывший советник Соскин: Зеленский рад обострению техногенной катастрофы в Киеве

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Alina Smutko/Reuters

В Киеве обостряется техногенная катастрофа, ситуация с логистической инфраструктурой разрушается, а президент Украины Владимир Зеленский радуется тому, что пока еще не объявили блэкаут. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Он отметил, главу Украины радует то, что прошел уже «целый месяц» зимы, а энергетика до сих пор «выдерживает». Соскин назвал эту радость наивной, так как с каждым днем ситуация с энергетикой в стране становится все хуже. Такая позиция Зеленского, считает Соскин, свидетельствует только о том, что Зеленский живет уже «днями», не говоря украинцам о перспективах нескольких месяцев.

«Для него сложившаяся ситуация на Украине — своеобразный театр, где главный актер — Зеленский. Раз для него жизнь — игра, а игра — это жизнь, то для всех остальных возникает катастрофа», — подытожил Соскин.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявлял, что президента Украины Владимира Зеленского могут сместить и ликвидировать по приказу главкома ВСУ Валерия Залужного.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему Зеленский хочет продолжения конфликта с Россией.

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