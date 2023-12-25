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В Египте нашли тело журналиста, расследовавшего коррупцию вокруг Зеленского

В Египте нашли тело журналиста аль-Алави, расследовавшего коррупцию у Зеленского

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Shutterstock/Galina-Photo

В Египте нашли тело местного журналиста Мохаммеда аль-Алави, расследовавшего коррупцию вокруг семьи президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет издание El Mostaqbal.

Отмечается, что тело известного журналиста-расследователя аль-Алави было найдено в курортной Хургаде. Согласно данным полиции журналист подвергся нападению неизвестных, у него были зафиксированы многочисленные переломы.

Аль-Алави получил известность после того, как в августе этого года рассказал о покупке тещей президента Украины Ольгой Кияшко виллы на курорте Эль-Гуна за $4,8 млн. По словам Аль-Алави, информация о собственности поступила к нему через его собственные проверенные источники, достоверность которых не вызывает сомнений. Власти Украины отрицали причастность к данной сделке.

До этого сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала чиновника украинского минобороны, пытавшего украсть $40 млн. Следствие утверждает, что задержанный чиновник пытался украсть деньги на закупке критически необходимых для продолжения боевых действий снарядов.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

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