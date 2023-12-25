В США раскритиковали Байдена за политику на Ближнем Востоке

Сенатор США от Республиканской партии Билл Хагерти раскритиковал политику действующего президента Джо Байдена на Ближнем Востоке. Он отметил, что Вашингтон посылает «неоднозначные сигналы» Израилю и пытается «умиротворить» Иран. Его слова передает Fox News.

«С дипломатической точки зрения мы посылаем Израилю неоднозначные сигналы. Знаете, мы говорим о прекращении огня. Мы говорим об отправке гуманитарной помощи в Газу… Эти неоднозначные сообщения и тот факт, что мы позволили Ирану предоставить ХАМАС, «Хезболле» и хуситам оружие, в котором они нуждаются, создали такую ситуацию», — считает Хагерти.

Он отметил, что Соединенные Штаты были крайне непоследовательны в отношении Израиля с экономической и дипломатической точки зрения. По его словам, администрация Джо Байдена пытается умиротворить «иранский режим».

Ранее США предрекли катастрофические последствия в случае войны с Ираном.

До этого сообщалось, что президента США Джо Байдена подталкивают к нападению на Иран. Провокациями занимаются, в частности, сенатор Линдси Грэм и его бывший коллега Джозеф Либерман.

Ранее в Иране отметили неспособность США навязать миру свой порядок.