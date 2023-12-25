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В США раскритиковали Байдена за политику на Ближнем Востоке

Сенатор США Хагерти раскритиковал Байдена за попытки «умиротворить» Иран

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Elizabeth Frantz/Reuters

Сенатор США от Республиканской партии Билл Хагерти раскритиковал политику действующего президента Джо Байдена на Ближнем Востоке. Он отметил, что Вашингтон посылает «неоднозначные сигналы» Израилю и пытается «умиротворить» Иран. Его слова передает Fox News.

«С дипломатической точки зрения мы посылаем Израилю неоднозначные сигналы. Знаете, мы говорим о прекращении огня. Мы говорим об отправке гуманитарной помощи в Газу… Эти неоднозначные сообщения и тот факт, что мы позволили Ирану предоставить ХАМАС, «Хезболле» и хуситам оружие, в котором они нуждаются, создали такую ситуацию», — считает Хагерти.

Он отметил, что Соединенные Штаты были крайне непоследовательны в отношении Израиля с экономической и дипломатической точки зрения. По его словам, администрация Джо Байдена пытается умиротворить «иранский режим».

Ранее США предрекли катастрофические последствия в случае войны с Ираном.

До этого сообщалось, что президента США Джо Байдена подталкивают к нападению на Иран. Провокациями занимаются, в частности, сенатор Линдси Грэм и его бывший коллега Джозеф Либерман.

Ранее в Иране отметили неспособность США навязать миру свой порядок.

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