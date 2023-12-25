Сенатор Грэм высказался против независимой Палестины пока существует ХАМАС

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм выступил против будущего финансирования независимой Палестины в случае, если государством будет управлять ХАМАС или администрация Махмуда Аббаса. Об этом он заявил в эфире телеканала ABC.

«Вот что я хочу, чтобы мир знал: если ХАМАС все еще будет существовать, когда все это закончится, мы как мировое сообщество потерпели неудачу… Я бы не стал инвестировать и 15 центов в будущую Палестину, если ХАМАС все еще существует», — сказал Грэм.

Он отметил, что не стал бы вкладывать и 15 центов в Палестинскую автономию, так как администрация Махмуда Аббаса «коррумпирована в глазах собственного народа». Сенатор счел «безумием» инвестирование в палестинский народ, пока существует ХАМАС.

«Я не пошлю ни цента американской помощи, если ХАМАС будет существовать. Если вы поручите ПА [Палестинской автономии] управлять сектором Газа и Западным берегом, от меня не будет денег», — подчеркнул Грэм.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее сообщалось, что США хотят привести к власти в Газе Палестинскую администрацию после конфликта.