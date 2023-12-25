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США хотят привести к власти в Газе Палестинскую администрацию после конфликта

WP: США планируют возродить Палестинскую национальную администрацию в Газе

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Hatem Khaled/Reuters

США стремятся к тому, чтобы Палестинская национальная администрации (ПНА) в секторе Газа пришла к власти после прекращения палестино-израильского конфликта. Об этом пишет американская газета Washington Post со ссылкой на американские и израильские официальные лица.

«В своем плане на следующий день после израильской кампании по искоренению ХАМАС из Газы Соединенные Штаты надеются проложить путь к установлению власти… Палестинской администрации», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Вашингтон также стремится убедить Израиль разблокировать выплаты зарплат в ПНА, «необходимые для предотвращения полного краха администрации».

Американские чиновники настаивают на реформах в ПНА и появлении новых лиц на ключевых должностях, чтобы улучшить положение Палестинской национальной администрации среди палестинцев, «с прицелом на расширение роли в секторе Газа после войны».

До этого Израиль не исключил приход к власти Палестинской администрации в Газе после конфликта.

Ранее президент США Джо Байден рассказал о диалоге с премьером Израиля.

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