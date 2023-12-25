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В Совфеде РФ оценили возможность признания новых границ США

Сенатор Климов: РФ ответит США, если расширение границ заденет интересы страны

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Возможное признание новых границ США со стороны российского руководства зависит от решения профильных ведомств и министерств страны. На это в комментарии для «Ленты.ру» указал заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов.

Таким образом парламентарий отреагировал на заявление Государственного департамента США, согласно которому страна расширила континентальный шельф в Арктике и Беринговом море. При этом он подчеркнул, что Москва хорошо осведомлена о решении Вашингтона и следит за происходящим.

В частности, по словам Климова, за действиями американских властей наблюдают сотрудники министерства иностранных дел РФ. То же касается других российских ведомств и структур.

«У нас в стране хорошо понимают происходящее. Надо сказать, что США не зря сейчас усилили такого рода работу. Они понимают что мир резко меняется. Они пытаются обзавестись своей кормовой ресурсной базой в непосредственной близости от своих территорий», — подчеркнул сенатор.

Тем не менее он добавил, что РФ не позволит США переступать ее национальные интересы. Более того, по словам законодателя, амбиции американского правительства могут нарушить национальные интересы сразу нескольких сателлитов Вашингтона в упомянутом тихоокеанском бассейне.

24 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Государственного департамента США сообщило, что страна расширила свою часть континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. В материале подчеркивалось, что на данную зону также претендуют РФ и Канада.

Ранее в Государственной думе РФ назвали недопустимым одностороннее решение американских властей о расширении континентального шельфа.

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