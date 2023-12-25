Оппозиция анонсировала новые протесты в центре Белграда

Студенческая организация «Борьба», протестующая против результатов голосования на прошедших в Сербии 17 декабря парламентских выборах, пообещала провести новые акции протеста в центре Белграда. Об этом сообщает сербский телеканал РТС.

По информации телеканала, студенческое движение поддерживает оппозиционную коалицию «Сербия против насилия». Они призывают перепроверить избирательные списки на предмет нарушений. Участники организации пообещали заблокировать движение в двух местах в центре Белграда. Точные локации не раскрываются «по причинам безопасности».

«Блокада государственных учреждений и мостов недопустима», — прокомментировал ситуацию начальник управления полиции Сербии Ивица Ивкович.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Сербии.

По ее словам, в Сербии коллективный Запад пытается раскачать ситуацию, используя техники майданных переворотов.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александра Вучича.