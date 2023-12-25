Пашинян отправился в Петербург

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Россию, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и неформальном саммите стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщается на сайте армянского правительства.

«Пашинян отбыл в Российскую Федерацию с двухдневным рабочим визитом», — говорится в сообщении.

25 декабря Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, а 26 декабря — в неформальном саммите СНГ, добавили в пресс-службе.

20 декабря Никол Пашинян обвинил Россию в невыполнении соглашений по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Заявления прозвучали в ответ на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о попытках Еревана дезавуировать договоренности лидеров РФ, Азербайджана и Армении.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает увидеться с главами стран СНГ на заседании ВЕЭС и традиционной неформальной встрече лидеров Содружества.

Ранее Пашинян оценил возможность подписания мира с Азербайджаном.