Части работающих пенсионеров могут повысить пенсию

Работающим российским пенсионерам, уволившимся в июне, повысят пенсию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической теории, эксперта по трудовому праву РАНХиГС Наталью Усову.

«С 1 июля Социальный фонд России автоматически, без подачи заявлений, пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне. Индексация пройдет с учетом коэффициентов, изменившихся за период их работы», — рассказала Усова.

Эксперт добавила, что отдельная новость касается пенсионеров старше 80 лет и тех, кто в июне получит первую категорию инвалидности — для этих категорий перерасчет пенсии произойдет автоматически.

До этого в Соединенных Штатах 81-летняя женщина стала самой старой машинисткой поезда в мире и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Хелен Антенуччи из Бостона стала машинисткой поезда в 1995 году, когда ей было 53 года. Женщина шутит, что пойти работать на железную дорогу для нее было единственным способом сбежать от домашних хлопот и постоянной суеты.

Ранее 97-летняя женщина получила аттестат средней школы.