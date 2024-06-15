На Украине заявили о невозможности восстановления всех энергоблоков до зимы

Глава правления украинской энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что восстановить все поврежденные энергоблоки в стране до зимы невозможно. Его слова передает издание «Украинская правда».

«Можем восстановить до зимы какое-то количество энергоблоков, но не все», — пояснил Кудрицкий.

До этого Украина 12 июня импортировала рекордные 29 796 мегаватт-часов электроэнергии.

Отмечается, что речь идет об импорте 29 796 мегаватт-часов, что превысит рекорд в 28 000 МВт-ч, установленный ранее в июне.

Компания «Укрэнерго» также отдельно сообщила, что намерена импортировать электроэнергию максимальной технической мощностью 1689 МВт в час.

Газета Financial Times также писала, что Украине следует готовиться к жизни в «холоде и темноте», так как к зиме жители страны могут остаться практически без электричества.

Ранее в результате атаки РФ в Сумской области был поврежден объект энергетики.