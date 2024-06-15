Трамп обвинил Байдена в допущении учений кораблей ВМФ РФ на Карибах

Политическая слабость президента Соединенных Штатов Джо Байдена позволила военно-морскому флоту (ВМФ России) проводит учения в Карибском море. Об этом заявил экс-президент и кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Российские военные корабли и атомные субмарины находятся сейчас вокруг Кубы в 60 милях от берегов Флориды… Как вы к этому относитесь? Вас это устраивает? Это происходит только потому, что слабость Байдена ставит нас под смертельную угрозу», — заявил Трамп, выступая перед своими сторонниками на встрече в штате Флорида.

Трамп утверждает, что из-за большого количества политических ошибок и странного поведения, Байден растерял уважение и авторитет среди иностранных лидеров.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил своего предшественника Дональда Трампа с днем рождения напоминанием об уголовных делах, которые заведены на бывшего хозяина Белого дома.

Ранее Трамп рассказал, что обсуждал с Хабибом.