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Трамп обвинил Байдена в допущении учений кораблей ВМФ РФ на Карибах

Трамп считает, что слабость Байдена позволила ВМФ России проводить учения у Кубы

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Ariel Ley/AP

Политическая слабость президента Соединенных Штатов Джо Байдена позволила военно-морскому флоту (ВМФ России) проводит учения в Карибском море. Об этом заявил экс-президент и кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Российские военные корабли и атомные субмарины находятся сейчас вокруг Кубы в 60 милях от берегов Флориды… Как вы к этому относитесь? Вас это устраивает? Это происходит только потому, что слабость Байдена ставит нас под смертельную угрозу», — заявил Трамп, выступая перед своими сторонниками на встрече в штате Флорида.

Трамп утверждает, что из-за большого количества политических ошибок и странного поведения, Байден растерял уважение и авторитет среди иностранных лидеров.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил своего предшественника Дональда Трампа с днем рождения напоминанием об уголовных делах, которые заведены на бывшего хозяина Белого дома.

Ранее Трамп рассказал, что обсуждал с Хабибом.

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