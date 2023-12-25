В США сообщили, что хотят видеть Польшу лидером Евросоюза

США хотели бы лидерства Польши в Евросоюзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замгоссекретаря США по европейским делам Джеймса О'Брайена, которое он сделал после встречи с главой польского МИД Радославом Сикорским.

Это декларируемая цель нового правительства премьер-министра Польши Дональда Туска, отмечает агентство.

Замгоссекретаря США также заявил, что сотрудничество Вашингтона и Варшавы в сфере безопасности всегда было тесным. По его словам, две трети союзников по НАТО тратят на оборону 2% своего ВВП, в то время как Польша расходует гораздо больше.

В материале агентства отмечается, что США намерены укреплять контакты с Польшей и хотят заключить больше соглашений.

13 декабря сообщалось, что руководители всех спецслужб Польши отправлены в отставку. Парламентская комиссия приняла решение об их отставке по предложению нового премьер-министра Польши.

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