Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США сообщили, что хотят видеть Польшу лидером Евросоюза

Замгоссекретаря О'Брайен заявил, что США хотят видеть Польшу лидером ЕС

close
100%
Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США хотели бы лидерства Польши в Евросоюзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замгоссекретаря США по европейским делам Джеймса О'Брайена, которое он сделал после встречи с главой польского МИД Радославом Сикорским.

Это декларируемая цель нового правительства премьер-министра Польши Дональда Туска, отмечает агентство.

Замгоссекретаря США также заявил, что сотрудничество Вашингтона и Варшавы в сфере безопасности всегда было тесным. По его словам, две трети союзников по НАТО тратят на оборону 2% своего ВВП, в то время как Польша расходует гораздо больше.

В материале агентства отмечается, что США намерены укреплять контакты с Польшей и хотят заключить больше соглашений.

13 декабря сообщалось, что руководители всех спецслужб Польши отправлены в отставку. Парламентская комиссия приняла решение об их отставке по предложению нового премьер-министра Польши.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами