Египет представил план окончания войны в секторе Газа

Египет предложил трехэтапный план окончания войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. План включает прекращение огня, освобождение заложников и формирование палестинского правительства, сообщает израильская газета The Times of Israel.

Как пишет издание, 24 декабря израильские официальные лица подтвердили нескольким еврейским СМИ, что Египет выдвинул на обсуждение новое предложение о перемирии в войне с ХАМАС и освобождении израильских заложников, удерживаемых боевиками в секторе Газа. По словам некоторых чиновников, Израиль не категорически отвергает это предложение, проект может привести к переговорам.

По данным саудовского новостного сайта Asharq, который процитировал источник, принимавший участие в переговорах между Египтом и ХАМАС в ​​Каире на прошлой неделе, египетская инициатива представляет собой план прекращения боевых действий и освобождения всех оставшихся заложников в три этапа, говорится в материале.

Первый этап — двухнедельное прекращение боевых действий с возможностью продления до трех или четырех в обмен на освобождение 40 заложников — женщин, несовершеннолетних и пожилых мужчин, особенно больных. Взамен Израиль освободит 120 палестинских заключенных. За это время военные действия прекратятся, израильские танки отойдут, а в Газу поступит гуманитарная помощь, отмечает Times of Israel.

На втором этапе планируется сформировать технократическое правительство на Западном Берегу и в секторе Газа, которое будет наблюдать за восстановлением анклава и проложит путь к палестинским парламентским и президентским выборам.

Третий этап будет включать всеобъемлющее прекращение огня, освобождение оставшихся израильских заложников, в том числе солдат, в обмен на палестинских заключенных в израильских тюрьмах, связанных с ХАМАС и террористической группировкой Палестинский исламский джихад (организация запрещена в России). На этом этапе Израиль выведет свои войска из городов сектора Газа и позволит перемещенным лицам из сектора Газа с севера анклава вернуться в свои дома.

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