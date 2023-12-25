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Лавров призвал не превращать БРИКС в организацию с секретариатом

Лавров: не надо превращать БРИКС из объединения в организацию с секретариатом

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Francis Mascarenhas/Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу НТВ, что БРИКС является объединением, которое не следует превращать в настоящую организацию с секретариатом.

Он считает, что «у кого-то» нет интереса делать это.

«Это не нужно, по крайней мере на данном этапе, на относительно длительную перспективу», — сказал министр.

Он указал, что данное объединение — это «символ, желание мирового большинства вырабатывать свои инициативы совместно, с учетом интересов друг друга на равноправной основе».

«Это будущий «зонтик» над всеми субрегиональными и региональными процессами», — отметил дипломат.

Он также обратил внимание, что в БРИКС уже состоят страны Евразии, Африки, Латинской Америки и арабского мира.

«За этим будущее», — добавил Лавров.

До этого президент РФ Владимир Путин назвал необратимым процесс дедолларизации, который происходит на пространстве БРИКС.

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Позднее в Аргентине победил на выборах главы государства противник вступления в БРИКС Хавьер Милей.

Ранее Путин рассказал, для чего страны вступают в БРИКС.

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