Нобелевский лауреат назвал конфискацию активов России «катаклизмом»

Лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер назвал конфискацию активов России «катаклизмом». Об этом она заявил в интервью итальянской газете La Repubblica.

Шиллер усомнился в том, что конфискация российских активов — «правильный путь».

«Помимо того, что это станет подтверждением для российского лидера (президента РФ Владимира Путина. — «Газета.Ru»), что то, что происходит на Украине, — это «прокси-война», это может парадоксальным образом обернуться против Америки и всего Запада», — сказал он.

22 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что конфискация российских активов и дальнейшее нагнетание военной эскалации могут стать триггером для разрыва отношений России и США.

20 декабря сообщалось, что страны Евросоюза уже заморозили около €28 млрд частных активов российских и белорусских олигархов и компаний. Их собираются использовать на украинском направлении.

Ранее США предложили варианты передачи Киеву замороженных российских активов.