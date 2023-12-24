Госдеп призвал Турцию координировать с Ираком операции против РПК

Госдепартамент США призвал Турцию координировать свои действия против бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК) с Ираком, чтобы не нарушать суверенитет последнего. Об этом сообщил телеканал CNN Türk в социальной сети X (бывший Twitter).

«Мы призываем Турцию координировать свои действия с Ираком таким образом, чтобы поддерживать и уважать суверенитет Ирака», — говорится в заявлении Госдепа.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Турции в социальных сетях заявило о проведении военной операции на севере Ирака против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) после нападения на своих военнослужащих.

24 декабря стало известно, что министр обороны Турции Яшар Гюлер с командным составом прибыл на границу с Ираком из-за ожесточенных боев с боевиками Рабочей партии Курдистана.

Ранее глава МИД РФ Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили ситуацию в Закавказье.