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В США анонсировали расследование против агентства ООН из-за ХАМАС

Палата представителей планирует расследование против агентства ООН из-за ХАМАС

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Shutterstock

Комитет Палаты представителей США может начать расследование в отношении ближневосточного агентства ООН из-за «предполагаемых связей» с радикальной группировкой ХАМАС. Об этом сообщает газета New York Post.

Как следует из текста, Комитет Палаты представителей по иностранным делам планирует провести расследование в отношении Ближневосточного агентства ООН, которое также известно как БАПОР, которое занимается помощью палестинским беженцам.

Как сообщил изданию член палаты представителей от Республиканской партии Даррел Исса, «существуют доказательства связи между агентством ООН и ХАМАС».

«Существует множество свидетельств тревожных связей между БАПОР и ХАМАС, и они гораздо глубже, чем предполагалось… Теперь конгресс должен расследовать и раскрыть масштабы того, что БАПОР знало, что оно делало и что оно может скрывать от мира», — сказал Исса.

До этого заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ по гуманитарной работе и обеспечению операций Эдвард Шайбан заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) и ЮНИСЕФ не собираются отзывать своих местных и иностранных сотрудников из палестинского сектора Газа, несмотря на опасную ситуацию из-за израильских бомбардировок.

Ранее в ООН заявили, что в секторе Газа нет безопасных мест.

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