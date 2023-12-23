В ООН заявили, что в секторе Газа нет безопасных мест

Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Томас Уайт на фоне призывов Израиля жителям сектора Газа эвакуироваться из части анклава в Дейр-эль-Балах на побережье Средиземного моря заявил, что в секторе Газа больше нет безопасных мест. Об этом глава агентства сообщил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Люди в Газе — это Люди. Это не фигуры на шахматной доске — многие из них уже несколько раз перемещались. Израильская армия просто приказывает людям перебраться в районы, где продолжаются авиаудары. Нет безопасного места, некуда идти», — заявил Уайт.

До этого Израиль предложил объявить недельную гуманитарную паузу в секторе Газа для возвращения порядка 35 заложников, удерживаемых в регионе радикальной палестинской группировкой ХАМАС.

Ранее в США призвали Байдена надавить на Катар для продолжения переговоров по заложникам в Газе.