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Несколько стран Евросоюза не поддержали гарантии безопасности для Украины

Шесть стран ЕС не поддержали декларацию о гарантиях безопасности для Киева

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Global Look Press

Заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига назвал шесть стран Евросоюза, которые не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Киева. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.

Сибига считает, что все эти страны имеют политическую волю стать стороной декларации.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак , что к декларации о гарантиях безопасности Украине присоединились 31 из 51 государства, еще 15 стран готовы приступить к консультациям по двусторонним соглашениям.

Ермак подчеркнул, что Украина готова перейти к переговорам со странами по заключению соглашений о гарантиях безопасности.

Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк сентябре заявил, что Киев выражает надежду на то, что ключевыми гарантами ее безопасности станет 51 страна.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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