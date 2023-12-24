Байден рассказал о диалоге с премьером Израиля

Президент США Джо Байден заявил, что в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в субботу он не призывал израильскую сторону к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Байдена, он не просил о прекращении огня. Президент подчеркнул, что разговор с Нетаньяху был долгим и носил характер «частной беседы».

В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что Байден высказал необходимость защитить гражданское население, а также предоставить мирным жителям безопасного перемещения из районов, где продолжаются боевые действия.

До этого стало известно, что Нетаньяху продвигает идею бессрочной оккупации сектора Газа в рамках проводимой операции против боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.