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Американский генерал оценил значимость инцидента с аэростатом КНР

Генерал Ванхерк: инцидент с аэростатом КНР выявил недостатки в обороне США

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Randall Hill/Reuters

Инцидент с китайским аэростатом, который в феврале 2023 года был сбит в небе над Атлантикой, продемонстрировал отсутствие у США необходимого для защиты страны потенциала в сфере загоризонтной радиолокации. На это в ходе интервью для телеканала NBC News указал глава Северного командования американских Вооруженных сил генерал Глен Ванхерк.

По словам специалиста, он уверен в способности Вашингтона зафиксировать какой-либо летательный аппарат в воздушном пространстве страны. Однако обнаружение подобных объектов на подлете к государству — это уже другой вопрос.

«Мне бы хотелось видеть его (воздушный аппарат — «Газета.Ru») за горизонтом прежде, чем он приблизится к нашей родине», — подчеркнул американский генерал.

Он добавил, что ситуация с аэростатом КНР указала на слабость США при выявлении возможных угроз на большом расстоянии. Более того, упомянутый инцидент показал пробелы американских сил в оперативной передаче информации.

В конце января в небе над США обнаружили китайский стратосферный аэростат. По утверждениям американских военных, Пекин использовал данное устройство для сбора разведывательных данных.

Правительство КНР, в свою очередь, отвергло соответствующие обвинения. При этом 4 февраля телеканал CNN сообщил, что военные США сбили летательный аппарат над Атлантическим океаном.

Ранее военные Тайваня зафиксировали приближение китайского аэростата к острову.

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