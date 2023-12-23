Орбан рассказал о проблемах в переговорах о приеме Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью газете Magyar Nemzet, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз еще не начались, а негативные последствия этого шага уже могут почувствовать на себе все члены сообщества.

Он заявил, что не считает решение Евросоюза о старте переговоров «чисто теоретическим вопросом».

«Переговоры еще не начались, а мы уже столкнулись с серьезными экономическими проблемами в двух областях», — сказал Орбан.

Он пояснил, что венгерским фермерам серьезные убытки наносит проблема с украинским зерном. Премьер заявил, что украинские грузовики должны быть остановлены на границах Венгрии, Польши и Словакии, так как они уничтожают бизнес перевозчиков этих стран.

Также Орбан уверен, что решению Евросоюза не предшествовал никакой анализ. Кроме этого, он отметил, что не ясно, где находятся фактические географические границы Украины, какова численность ее населения.

Политик поинтересовался, намерен ли Брюссель принимать ее вместе регионами которые находятся под контролем России.

До этого премьер Венгрии заявил, что Еврокомиссия шантажирует Венгрию, блокируя миллиарды замороженных средств из-за опасений по поводу верховенства закона в стране, Венгрия соответствует всем качествам верховенства закона.

Ранее Орбан заявил, что его «тошнит» от Брюсселя.