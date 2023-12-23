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В Словакии заявили, что РФ будет диктовать условия на переговорах по Украине

Премьер Словакии Фицо: РФ будет диктовать условия на переговорах по Украине

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Mateusz Wlodarczyk/Global Look Press

Стратегия оказания помощи Украине со стороны Запада не сработала, и именно Россия будет диктовать условия на переговорах с Украиной. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова приводит агентство РИА Новости.

«Господствовало убеждение, что если дать украинцам оружие и деньги, то русские встанут на колени, будут бессильны и уничтожены. Эта стратегия не сработала. Россия не стоит на коленях. <…> Именно она будет говорить, когда будут проходить переговоры», — заявил Фицо.

По словам премьера Словакии, Россия уже не покинет воссоединенные с РФ территории ДНР, ЛНР и Крыма.

До этого Фицо заявил, что на Украину можно влить все деньги и оружие мира, но она не сможет одержать победу в конфликте с Россией. Он отметил, что у Украины нет достаточно сил для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя.

Фицо также высказывался против вступления Украины в НАТО и выразил уверенность, что этого никогда не произойдет.

22 декабря в ВСУ сообщили о необходимости мобилизовать полмиллиона человек зимой.

Ранее в Венгрии высказались о невозможности вступления Украины в НАТО.

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